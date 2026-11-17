(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin, "Eleştirel yayın yapan kanalların birer birer ekrandan çekildiği bir ülkede demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Soruşturma şeffaf biçimde, savunma hakkına saygı içinde yürütülmeli, Sözcü TV yayınına devam etmeli, editoryal bağımsızlığına dokunulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Türeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sözcü TV'nin İstanbul'daki binasına sabahın erken saatlerinde polis operasyonu düzenlenmiş, kanal yöneticileri gözaltına alınmış, kanala kayyum atanmış ve Sözcü TV her zamanki saatinde canlı yayına başlayamamıştır. Hukuk nezdinde hiç kimse ve hiçbir kurum soruşturmadan muaf değildir. Ancak bir soruşturmanın yürütülmesi ile bir televizyon kanalının susturulması aynı şey değildir. Soruşturma kişiler hakkında yürütülürken, yayının durdurulması doğrudan halkın haber alma hakkının hedef alındığını göstermektedir.

Henüz ortada kesinleşmiş bir yargı kararı yokken yayın kuruluşuna kayyum atanması, masumiyet karinesiyle ve ölçülülük ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Anayasamızın 28. maddesi açık: Basın hürdür, sansür edilemez. Basın özgürlüğü gazetecilerin bir ayrıcalığı değil, yurttaşın gerçeği öğrenme hakkının güvencesidir. Eleştirel yayın yapan kanalların birer birer ekrandan çekildiği bir ülkede demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Soruşturma şeffaf biçimde, savunma hakkına saygı içinde yürütülmeli, Sözcü TV yayınına devam etmeli, editoryal bağımsızlığına dokunulmamalıdır."

Kaynak: ANKA