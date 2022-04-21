CHP'li Toprak: İktidar Kılıçdaroğlu'nun Elektriğinin Kesilmesiyle Baltayı Ayağına Vurdu

İSTANBUL (ANKA) - CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili "Burada utanılması gereken bu ülkeyi yönetenlerin ülkeyi getirdiği bu durumdur. Yoksulluk ayıp değildir, yoksulluk bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır" dedi. Toprak, baltayı kendi ayağına vurduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödeyemeyen 3 milyon 449 bin yurttaşın sesi olmak için faturasını ödemediğine dikkat çeken Toprak, "Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'de bu can yakıcı zamlara karşı bu tür tepkiyi vermemiş olsaydı, bu Türkiye gündemine gelmeyecekti. Bu yapılan hareket 3 milyon 449 bin kişinin sesi olmak için Sayın Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bir eylem. İlk günden başlattı bunu, hükümet 150 kilowattan 250 kilowatta çıkardı. TRT payını kesti. Birçok alanda geri adım atmak zorunda kaldı. Bundan da geri adım atmasını ve toplumun aydınlanma hakkı, ısınma hakkı, haber alma hakkı için de böyle bir yola gitti, Sayın Kılıçdaroğlu. Burada haklıdır, Türkiye gündemine taşımıştır" diye konuştu.

Toprak, Kılıçdaroğlu'nun elektriğini ödeyemeyen yurttaşları Türkiye'nin gündemine taşımakta başarılı olduğunu ifade ederek, "3 milyon 449 bin ailenin elektriğinin kesilmesi bu ülkeyi yöneten hükümetin, AKP iktidarının bir utancıdır. Bu ülkede yoksulluk olmasa, sıkıntılar olmasa bu vatandaş neden kendi elektriğini ödemesin? Neden bu elektriğin kesilmesine, mahalleli tarafından böyle onur kırıcı bir harekete maruz kalsın? Burada utanılması gereken bu ülkeyi yönetenlerin ülkeyi getirdiği bu durumdur. Yoksulluk ayıp değildir, yoksulluk bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır" dedi.

"İktidar bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesiyle baltayı ayağına vurdu" diyen Toprak, iktidarın ülkeyi yoksullaştırdığının kanıtı olarak kamuoyunda yer almasıyla ayıbını ortaya koyduğunu dile getirdi. Toprak, "Kılıçdaroğlu'nun değil bu olay, 3 milyon 449 bin kişi. Bunları dörtle çarparsanız 16 milyon insan demek yoksul ki 100- 150 liralık elektrik faturasını ödemiyor. Kılıçdaroğlu bu eylemi başlatmasaydı, bugün bunu konuşacak mıydık? Kamuoyu gündemine gelecek miydi?" diye konuştu.