Sezgin Tanrıkulu Msb'ye Bağlı Sivillere Rütbe Verilmesini Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki sivil kadrolara askeri rütbe karşılığı statü verilmesini Meclis gündemine taşıdı ve Bakan Yaşar Güler'e bu uygulamanın gerekçesini sordu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bazı sicil kadrolara askeri rütbelere karşılık gelen statülerin tanınmasını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, "OHAL döneminde KHK ile getirilen bu düzenlemenin halen yürürlükte tutulmasının gerekçesi nedir?" sorusunu yöneltti.

CHP İnsan Haklarından Sorunlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanırıkulu, Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bazı sivil kadrolara askeri rütbelere karşılık gelen statülerin tanınmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, bu uygulamanın 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde çıkarılan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayandığını belirterek, söz konusu düzenleme kapsamında ilgili kişilerin askeri sosyal tesislerden, kamu konutlarından ve askeri protokol haklarından yararlanacağının hüküm altına alındığını söyledi.

674 sayılı KHK ile getirilen "sivil kadrolara askeri rütbe karşılığı verilmesi" düzenlemesinin gerekçesinin açıklanması gerektiğini söyleyen Tanrıkulu, Güler'e şu soruları yöneltti:

"- Söz konusu düzenleme hazırlanırken Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Genelkurmay Başkanlığı'nın veya kuvvet komutanlıklarının görüşü alınmış mıdır?"

Bu kapsamda halen görev yapan sivil personel sayısı kaçtır?

Bu kişilerin geçmiş görev yerleri, mesleki uzmanlık alanları ve kariyer liyakat kriterleri nelerdir?

Bu kişilerin askeri birliklerde emir-komuta zinciri içerisinde herhangi bir fiili yetkisi bulunmakta mıdır?

Bu uygulama nedeniyle askeri personel ile sivil yöneticiler arasında görev, yetki veya protokol uyuşmazlığı yaşanmış mıdır?

Rütbe karşılığı verilen sivil personelin yararlandığı askeri lojman, orduevi, sosyal tesis ve diğer ayrıcalıklara ilişkin yıllık kamu maliyeti ne kadardır?

Rütbe karşılığı verilen sivil yöneticilerin makam aracı, koruma, temsil ve ağırlama giderleri toplamı yıllara göre ne kadardır?

Sivil bürokratlara askeri rütbe karşılığı verilmesinin NATO üyesi ülkelerde benzeri bulunmakta mıdır?

OHAL döneminde KHK ile getirilen bu düzenlemenin halen yürürlükte tutulmasının gerekçesi nedir?

Sivil bürokratlara askeri rütbe karşılığı verilmesi uygulamasının kaldırılması veya sınırlandırılması yönünde Bakanlığınızın gündeminde herhangi bir mevzuat çalışması bulunmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA
