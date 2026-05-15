CHP'li Tanrıkulu Engelli ve Ağır Hasta Yurttaşların Emeklilik Haklarında Meydana Gelen Kayıpları Meclis Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 2025'te yürürlüğe giren 7538 Sayılı Kanun sonrasında engelli ve ağır hasta vatandaşların emeklilik haklarında meydana gelen kayıpları ve uygulamada ortaya çıkan mağduriyetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sordu.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, engelli ve ağır hasta yurttaşların emeklilik haklarında meydana gelen kayıpları TBMM gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, 15 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren 7538 Sayılı Kanunu'n hak kayıplarına ve mağduriyetlere yol açtığını belirterek, Anayasa Mahkemesi sürecine rağmen bu durumun devam ettiğini vurguladı.

1981 yılından bu yana yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde; çalışma gücünde kayıp yaşayan, ağır hastalıklarla mücadele eden veya engellilik durumu bulunan vatandaşlar için belirli koşullarla erken emeklilik ve malullük hükümleri uygulandığını hatırlatan Tanrıkulu, "Ancak 15 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren 7538 sayılı Kanun sonrasında engelli ve ağır hasta bireylerin emeklilik süreçlerinde ciddi değişikliklere gidildiği, özellikle ağır hastalık ve engellilik durumlarında daha önce emekliliğe esas kabul edilen sağlık kriterlerinin önemli ölçüde ağırlaştırıldığı yönünde çok sayıda başvuru ve şikayet kamuoyuna yansımaktadır" dedi.

AĞIR HASTALAR VE ENGELLİLER ÇALIŞABİLİR KABUL EDİLİYOR

Kanser tedavisi gören, diyalize bağlı yaşamını sürdüren, organ kaybı yaşayan, nörolojik fonksiyon kayıpları bulunan, ileri düzey kronik hastalıklarla yaşayan, ağır engellilik durumu bulunan çok sayıda yurttaşın, önceki sistemde emeklilik hakkından yararlanabilirken yeni düzenleme sonrasında "çalışabilir" kabul edildiğini ve emeklilik taleplerinin reddedildiğini ifade eden Tanrıkulu, "Bu durum yalnızca idari bir düzenleme değişikliği değil; sosyal güvenlik hakkı, hukuk devleti ilkesi, eşitlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması bakımından ciddi anayasal tartışmalar doğurmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin düzenlemeye ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yaptığını ancak aradan uzun süre geçmiş olmasına rağmen sürecin sonuçlandırılmadığını söyleyen Tanrıkulu, "Sosyal devlet ilkesinin temel amacı; ağır hastalık, engellilik ve çalışma gücü kaybı yaşayan bireylerin insan onuruna yaraşır yaşam koşullarını korumaktır. Buna rağmen ağır hastalıklarla mücadele eden yurttaşların 'çalışabilir' kabul edilmesi, hem tıbbi gerçeklerle hem de sosyal devlet anlayışıyla çelişmektedir" dedi.

Kaynak: ANKA