CHP'li Tanrıkulu'ndan Diyarbakır'daki Cami Tadilatları İçin Çağrı: Bakım Çalışmalarını Hızlandırın

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tadilatı süren tarihi camilerde incelemelerde bulunarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çalışmaların hızlandırılması çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları devam eden Melik Ahmet Camii ile Parla Sefa Camii'nin önünde açıklama yaptı. Tanrıkulu, özellikle deprem sonrası tadilata alınan camilerin uzun süredir kapalı olduğunu belirterek, çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Sur ilçesinde bulunan ve halk arasında "Palo Camisi" olarak bilinen Parla Sefa Camii'nin yaklaşık üç yıldır tadilatta olduğunu belirten Tanrıkulu, bu durumdan hem mahalle sakinlerinin hem de esnafın şikayetçi olduğunu ifade etti. Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tadilat ve onarım çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Parla Sefa Camii'nin yüzyıllardır ibadete açık tarihi bir yapı olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, depremde hasar gördüğü için onarıma alındığını ancak sürecin uzadığını belirtti. Tanrıkulu, caminin bir an önce tamamlanarak yeniden ibadete açılmasının beklendiğini dile getirdi.

Tanrıkulu, ayrıca Sur ilçesinde bulunan ve 1580'li yıllarda inşa edilen Melek Ahmed Paşa Camii'nde de incelemelerde bulundu. Halk arasında Melik Ahmet Camii olarak bilinen yapıda kapsamlı bir onarım çalışmasının yürütüldüğünü ifade eden Tanrıkulu, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak caminin yeniden ibadete açılmasının beklendiğini söyledi.

Onarım sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Tanrıkulu, tarihi yapıların korunmasının ve ibadete açık tutulmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA
