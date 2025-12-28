Haberler

CHP'li Tanrıkulu: Bir Öğrenci 'Ölümlerden Bu Rejim Sorumludur' Demiş.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP Kadıköy Gençlik Kolları üyesi Bilge Kağan Şarbat'ın tutuklanmasına tepki göstererek, adalet ve hukukun ihlal edildiğini savundu ve gençlerin ifade özgürlüğüne vurgu yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP Kadıköy Gençlik Kolları Üyesi Bilge Kağan Şarbat 'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Bir öğrenci size ne söyleyebilir? 'Saray rejimi' demiş. 'Ölümlerden bu rejim sorumludur' demiş. 19 yaşındaki bir genç, sadece bu nedenle hapishaneye atılamaz, hapiste tutulamaz. Bunun adı hukuk değildir, bunun adı adalet değildir, bunun adı yargı değildir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, paylaştığı videolu açıklamada, CHP Kadıköy Gençlik Kolları Üyesi Bilge Kağan Şarbat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Tanrıkulu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilge Kağan Şarbat 19 yaşında. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Aynı zamanda CHP Gençlik Kolları üyesi. Dün Kadıköy Meydanı'nda CHP Gençlik Kolları tarafından bir eylem gerçekleştirildi. Bu eylemde gençler, ifade özgürlüklerini kullandı. Ama şunu özellikle vurguluyorum: Şiddete başvurmadılar, cebir kullanmadılar. Kimseye saldırmadılar, kimse de onlara itiraz etmedi. Sonra ne oldu? Bilge Kağan Şarbat, polis tarafından mülakat bahanesiyle alındı, sabaha kadar karakolda tutuldu. Sabah saat 10.00'da Kartal Adliyesi'ne götürüldü. ve bugün saat 18.30'da tutuklandı. Gerekçe yine aynı: Cumhurbaşkanına hakaret. 19 yaşında bir genç size ne söyleyebilir? Bir öğrenci size ne söyleyebilir? 'Saray rejimi' demiş. 'Ölümlerden bu rejim sorumludur' demiş. Velev ki demiş. Sizin vicdanınız, bulunduğunuz makam, 19 yaşındaki bir genci cezaevinde tutmaya elveriyor mu?' Beni eleştirebilirsiniz. Bu sistemi eleştirebilirsiniz. Şiddete başvurmadan bunu yapabilirsiniz' deyin. Siz bunu demediğiniz için, İstanbul'daki ve tüm Türkiye'de yargı bu kararları verebiliyor. 19 yaşındaki bir genç, sadece bu nedenle hapishaneye atılamaz, hapiste tutulamaz. Bunun adı hukuk değildir, bunun adı adalet değildir, bunun adı yargı değildir. O tutanaklar yalnızca bizim hafızamızda değil; devletin hafızasında da kayıtlıdır. Bilge Kağan Şarbat derhal tahliye edilmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzce'de kar kazası: 8 kişilik aile kanala uçtu

Faciaya kıl payı! Bu arabada 8 kişi vardı
Jose Mourinho'nun Benfica'sı ağır yaralı! Daha 2026'ya girmeden şampiyonluğun uzağında kaldılar

Soğuk duş! Mourinho'ya 2025'in son şakası
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Düzce'de kar kazası: 8 kişilik aile kanala uçtu

Faciaya kıl payı! Bu arabada 8 kişi vardı
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor