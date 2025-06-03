CHP'li Tanrıkulu: 10. Yargı Paketi Kamuoyunun Beklentilerini Boşa Çıkardı

CHP'li Tanrıkulu: 10. Yargı Paketi Kamuoyunun Beklentilerini Boşa Çıkardı
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CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'de görüşülen 10. Yargı Paketi'nde kamuoyunun adil ve eşit bir infaz düzenlemesi beklentisinin karşılanmadığını ifade etti. Tanrıkulu, 'Kurban Bayramında bir bayram havası oluşmayacak' dedi.

(ANKARA) - Onuncu Yargı Paketi üzerine açıklama yapan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Kamuoyunun beklentisi vardı, adil ve eşit bir infaz düzenlemesi. Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef bu beklentileri boşa çıkardı. İnfazla ilgili düzenlemeleri ya konuşmayacaksınız ya da yapmayacaksınız. Türkiye'de Kurban Bayramında bir bayram havası oluşmayacak" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin( TBMM) Genel Kurulu'nda tartışılan 10. Yargı Paketi hakkında açıklama yaptı. Tanrıkulu yaptığı videolu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz ve 10. Yargı Paketi şu anda Genel Kurul'da görüşülüyor. Komisyonda maalesef kamuoyunun beklentisi olan düzenlemeler yoktu ve şimdi Genel Kurul'da da görüşülmeye başlandı. Kamuoyunun beklentisi vardı, adil ve eşit bir infaz düzenlemesi. Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef bu beklentileri boşa çıkardı. İnfazla ilgili düzenlemeleri ya konuşmayacaksınız ya da yapmayacaksınız. Türkiye'de Kurban Bayramında bir bayram havası oluşmayacak .Biz adil, eşit ve toplumsal barışa hizmet edecek bir infaz yasası düzenlemesi için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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