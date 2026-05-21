CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP'li Tanal: "Chp'yi Ne Korku Teslim Alır, Ne de Yargı Operasyonları Yolundan Döndürür"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararını eleştirerek, 'CHP'yi ne korku teslim alır, ne baskı susturur' dedi.

(ANKARA) – CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararına tepki göstererek, "102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ni mahkeme salonlarında dizayn etmeye çalışanlar şunu bilsin: CHP'yi ne korku teslim alır, ne baskı susturur, ne de yargı operasyonları yolundan döndürür" ifadelerini kullandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kararın ardından sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Tanal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, dün de bugün de yarın da Özgür Özel'dir. Çünkü Sayın Özgür Özel, kapalı kapılar ardında değil, YSK denetiminde yapılan kurultaylarda delegelerin oylarıyla seçilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi; iki olağan, iki olağanüstü olmak üzere toplam 4 kurultay yapmıştır. Bu kurultayların tamamı seçim hukuku kapsamında, ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu denetiminde gerçekleştirilmiştir. Şimdi ise mahkeme kararları üzerinden, delegelerin iradesi tartışmaya açılmaktadır. Bu durum sadece CHP'ye değil, Türkiye'de demokrasiye, hukuk güvenliğine ve millet iradesine zarar vermektedir."

Dün siyasi videolar yayınlanıyor, bugün mahkeme kararları servis ediliyor. 20 sayfalık böyle bir kararın bir gecede hazırlanmadığı açıktır. Türkiye'ye yaşatılmak istenen şey hukuk değil, siyasi mühendisliktir. 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ni mahkeme salonlarında dizayn etmeye çalışanlar şunu bilsin: CHP'yi ne korku teslim alır, ne baskı susturur, ne de yargı operasyonları yolundan döndürür."

Kaynak: ANKA
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

