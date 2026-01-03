Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı...Namık Tan: Ulusal Egemenlik ve Luslararası Hukuk Aşındırılmaması Gereken Dış Politika Temelleridir

Güncelleme:
CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını eleştirerek ulusal egemenlik ve uluslararası hukukun korunması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına tepki gösterdi. Tan, "Ulusal egemenlik ve uluslararası hukuk asla aşındırılmaması gereken dış politika temelleridir" dedi.

Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günümüzde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, İsrail'in bölgemizdeki pervasız saldırıları gibi gelişmeler hem ulusal egemenlik hem uluslararası hukuk kavramlarının yok edildiğinin en bariz göstergeleridir. Şimdi ABD'nin Venezuela operasyonu da hedefi ne olursa olsun benzer biçimde bir harekettir. Bizim için ulusal egemenlik ve uluslararası hukuk asla aşındırılmaması gereken dış politika temelleridir" ifadesini kullandı.

