CHP'li Şevkin: 'Ölüm Yoluna' Önlem Alınmalı

CHP'li Şevkin: 'Ölüm Yoluna' Önlem Alınmalı
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CHP'li Şevkin: 'Ölüm Yoluna' Önlem Alınmalı
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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Saimbeyli-Feke-Tufanbeyli karayolunda meydana gelen ölümlü kazalara dikkat çekerek, yol güvenliği için gerekli önlemlerin alınmadığını vurguladı. 2023 yılında 4 kadın öğretmenin kaya düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Şevkin, bu yolun sürekli kazalara sahne olduğunu belirtti.

(ANKARA)- CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Saimbeyli-Feke- Tufanbeyli karayolunda meydana gelen ölümlü kazalara dikkati çekerek, yol güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınmamasının vatandaşların hayatını tehdit ettiğini belirtti. Şevkin, 2023 yılında kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kadın öğretmeni hatırlatarak, "Bu ölüm yolunda artık önlem alınmalı" ifadesini kullandı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, adı "ölüm yoluna" çıkan Adana'nın Sarıçam, İmamoğlu, Aladağ, Kozan, Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu gündeme getirdi.

Şevkin, 2023 yılında Adana'nın Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli kara yolunda yolculuk yaptıkları otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak adlı 4 kadın öğretmeni hatırlatan Şevkin, "Sürekli trafik kazalarının yaşandığı yolda bu elim kazadan sonra da birçok ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası oldu. Saimbeyli-Himmetli-Tıtrat arası Kısık mevkisinde bu kazaya rağmen hiçbir önlem alınmadı. Bu ölüm yolunda depremden sonra sürekli kaya kopmaları yaşanıyor" dedi.

Bu kara yolunun Adana merkezini birçok ilçeye bağlamasının yanı sıra, Kayseri ve Kahramanmaraşlı vatandaşlar tarafından da kullanıldığını belirten Şevkin, "Ölümlere, yaralanmalara, trafik kazalarına kayıtsız kalmayın, bir an önce önlem alın diyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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