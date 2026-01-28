Haberler

CHP'nin Bağcılar Mitingi... Mustafa Sarıgül: Yapılacak İlk Seçimde Cumhuriyet Halk Partimizi Yurttaşlarımız İktidara Taşıyacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisine olan ilginin arttığını belirterek, yurttaşların herkesin hakkı olan sandığın bir an önce gelmesini talep ettiğini ifade etti. İlk seçimlerde CHP'nin iktidara geleceğini vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Türkiye'nin her tarafında Cumhuriyet Halk Partimize karşı ilgi ve alaka artıyor. Yurttaşlarımız artık sandık istiyor. İnanıyorum ki yapılacak olan ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partimizi yurttaşlarımız iktidara taşıyacak" dedi.

CHP, Bağcılar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan Sarıgül, şunları söyledi:

"Türkiye'nin her tarafında Cumhuriyet Halk Partimize karşı ilgi ve alaka artıyor. Bundan dolayı son derece mutluyum. Yurttaşlarımız artık sandık istiyor. Emeklilerimiz sandık istiyor. Engelliler sandık istiyor. Asgari ücretle geçinenler sandık istiyor. Atanamayan öğretmenler sandık istiyor. Emniyet mensuplarımız, inanın ki, sandık istiyorlar. Fazla mesaileri var. Fazla mesailerinin karşılığı kesinlikle ödenmiyor. Çıraklar da inanın ki şu anda sandık istiyorlar.

Ben Türkiye'nin her tarafında bu heyecanı görüyorum. İnanıyorum ki yapılacak olan ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partimizi yurttaşlarımız iktidara taşıyacak. Sorumluluğumuz son derece büyük. Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Önümüzdeki hafta da bütün milletvekili arkadaşlarımızla, genel başkanlığımızın önderliğinde deprem bölgesinde olacağız.

Türkiye'nin her tarafında hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımızı kucaklayacağız ve inanıyorum ki yapılacak olan ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partimizin iktidarıyla milletimizin yüzü gülecek. Cumhuriyet Halk Partimizin iktidarı senin iktidarın, benim iktidarım değil. İnşallah Allah izin verirse hepimizin iktidarı olacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı

Ankara'da son dönemin en kritik zirvesi! İki ülke özellikle konuşuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

''Ağrı şikayeti var'' diyerek kötü haberi verdi
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması

Tek kelime dahi etmeden köşeyi döndü! Ünlü fenomenden rekor anlaşma
Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu

Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu