CHP'li Sarı'dan Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin açıklama
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 denizciyle irtibat kurulamadığını belirterek, denizcilere sağ salim ulaşılmasını ve arama kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuç vermesini diledi.
(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasıyla ilgili "Denizcilerimize sağ salim ulaşılmasını, arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede sonuç vermesini diliyorum" dedi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silivri açıklarında Türk bayraklı ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemilerin çarpışmasının ardından, TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinde bulunan 10 denizciyle irtibat kurulamıyor. Denizcilerimize sağ salim ulaşılmasını, arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede sonuç vermesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.