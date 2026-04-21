Haberler

CHP'li Rızvanoğlu: "Esra Işık'ın Tutukluluğuna Yapılan İtiraz Neden Bir Kez Daha Reddedildi?"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Esra Işık'ın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesine tepki göstererek, "Esra Işık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz neden bir kez daha reddedildi? Neden bir genç kardeşimiz, toprağını savunduğu için özgürlüğünden mahrum bırakılıyor? Bugün geldiğimiz noktada, adalet duygusu bir kez daha yaralanmıştır. Bu karar, sadece bir kişinin özgürlüğüne değil, bu ülkede doğayı savunan herkesin hakkına yöneliktir" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protestoların ardından 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık tutuklanmıştı. Hakkında hazırlanan iddianemeyi kabul eden Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Esra Işık'ın tutukluğuna yapılan itirazı reddetti.

CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yatığı açıklamada Işık'ın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesine tepki gösterdi.

Rızvanoğlu, şunları kaydetti:

"Esra Işık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz neden bir kez daha reddedildi? Neden bir genç kardeşimiz, toprağını savunduğu için özgürlüğünden mahrum bırakılıyor? Neden suyu, doğayı, yaşamı koruyan biri cezalandırılıyor? Esra kardeşimiz ne yaptı? Bir şirketin çıkarını değil, halkın hakkını savundu. Rant düzeninden yana değil, yaşamdan yana durdu."

Ama bugün geldiğimiz noktada, adalet duygusu bir kez daha yaralanmıştır. Bu karar, sadece bir kişinin özgürlüğüne değil, bu ülkede doğayı savunan herkesin hakkına yöneliktir. Şunu açıkça söylüyoruz: Doğayı savunmak suç değildir. Ata toprağına sahip çıkmak suç değildir. Suyunu korumak suç değildir. Bu yapılan açıkça hak arayanları susturmaya çalışmaktır. Esra Işık yalnız değildir."

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Bu akşam 11'de olmayacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı
Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar

Yeni sezondaki takımına karar verdi

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Gülistan Doku'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu

Cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu
Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti

Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Tek hareketle ünlü fenomeni madara etti