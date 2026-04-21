CHP'li Rızvanoğlu: "Esra Işık'ın Tutukluluğuna Yapılan İtiraz Neden Bir Kez Daha Reddedildi?"

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protestoların ardından 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık tutuklanmıştı. Hakkında hazırlanan iddianemeyi kabul eden Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Esra Işık'ın tutukluğuna yapılan itirazı reddetti.

CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yatığı açıklamada Işık'ın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesine tepki gösterdi.

Rızvanoğlu, şunları kaydetti:

"Esra Işık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz neden bir kez daha reddedildi? Neden bir genç kardeşimiz, toprağını savunduğu için özgürlüğünden mahrum bırakılıyor? Neden suyu, doğayı, yaşamı koruyan biri cezalandırılıyor? Esra kardeşimiz ne yaptı? Bir şirketin çıkarını değil, halkın hakkını savundu. Rant düzeninden yana değil, yaşamdan yana durdu."

Ama bugün geldiğimiz noktada, adalet duygusu bir kez daha yaralanmıştır. Bu karar, sadece bir kişinin özgürlüğüne değil, bu ülkede doğayı savunan herkesin hakkına yöneliktir. Şunu açıkça söylüyoruz: Doğayı savunmak suç değildir. Ata toprağına sahip çıkmak suç değildir. Suyunu korumak suç değildir. Bu yapılan açıkça hak arayanları susturmaya çalışmaktır. Esra Işık yalnız değildir."

Kaynak: ANKA