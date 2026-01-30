Haberler

CHP'li Hasan Öztürkmen, Anka'nın Depremde Yıkılan Öğrenci Yurdu Haberini TBMM'ye Taşıdı

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Hatay'da depremde yıkılan özel erkek öğrenci yurdunun kapatılmasına rağmen faaliyette bulunmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soru önergesi verdi. Öztürkmen, kamu görevlilerinin sorumluluklarını ve belgelerin kaybolmasını sorguladı.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ANKA Haber Ajansı'nın "Depremde İskenderun'da yıkılan özel erkek öğrenci yurdunun, kapatma kararına rağmen faaliyette olduğu ortaya çıktı" haberini, TBMM gündemine taşıyarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özel İskenderun Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun, Hatay Valiliği'nin 21 Aralık 2021 tarihli kararıyla faaliyetine son verildiği, ilgili mercilere gerekli kapatma bildirimlerinin yapılmasına rağmen kapatılmadığı ortaya çıktı. Depremden 13 ay önce alınan ve uygulanmayan kapatma kararına ilişkin belgelerin de depremde "zayi" olduğu açıklandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Önergede, şu ifadelere yer verildi:

"Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özel İskenderun Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun, Hatay Valiliği'nin 21 Aralık 2021 tarihli kararıyla faaliyetine son verildiği, ilgili mercilere gerekli kapatma bildirimlerinin yapılmasına rağmen kapatılmadığı ortaya çıktı. Öte yandan Anka Muhabiri Mehmet Oflaz'a CİMER'den gelen yanıtta, depremden 13 ay önce alınan ve uygulanmayan kapatma kararına ilişkin belgelerin de depremde 'zayi' olduğu bildirildi. Kapatma kararı 13 ay uygulanmayan söz konusu yurt, Büyük Çarşı İş Hanı içindeydi ve han depremde yıkılınca üniversite öğrencilerinin de aralarında olduğu 16 kişi hayatını kaybetti."

Öztürkmen, önergesinde, Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti:

"Faaliyetine son verilen yurdun 13 ay boyunca kapatılmamasında hangi kamu görevlilerin sorumluluğu vardır? Kurum olarak sorumluluk Milli Eğitim Müdürlüğü'nde midir, yoksa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde mi? Kapatma kararına rağmen söz konusu yurt 13 ay boyunca faaliyetlerine nasıl devam edebilmiştir? Süreci denetlemeyen ve kapatılmasını sağlamayan kamu görevlileri hakkında hangi işlemler yapılmıştır?

Faaliyet durdurma kararına rağmen yurt neden derhal mühürlenmemiştir? Söz konusu yurdun kapatılmasına ilişkin belgelerin zayi olması, suçu ve suçluyu ortadan kaldırır mı? Belgelerin dijital arşivi yok mu? Öyleyse neden arşivlenmemiştir? Zayi olduğu belirtilen belgelerin birer örnekleri ilgili bakanlıklara gönderilmemiş midir? Bakanlıklardan söz konusu belgelerin sorgulaması yapılmış mıdır?"

16 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ihmaller zincirinde sorumluluğu olan kamu görevlilerinin yargı önüne çıkartılmasında söz konusu belgelerin 'zayi' olması engel midir? Belgeler olmadan sorumluların tespiti imkansız mıdır?"

