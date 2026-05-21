Haberler

Zeynel Emre: Hasan Öztürkmen'in Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edilmesini Pm'nin Gündemine Alacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in 'yargı mutlak butlan kararı verirse saygı duyulmalıdır' sözleri nedeniyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceğini ve konunun Parti Meclisi gündemine alınacağını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Yargı mutlak butlan kararı verirse saygı duyulmalıdır" açıklaması yapan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini Parti Meclisi'nin gündemine alacaklarını açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Emre, "Emekli ikramiyesinin, en az bir asgari ücret seviyesinde olması lazım" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davaya değinen Emre, "Partimize hiçbir şekilde kimse kara çalamaz. Türlü türlü iftiralar atıyorlar ama bunların hiçbiri ispatlanamıyor. Bugün CHP saldırıya uğruyorsa, bu Türk siyasetine yapılan bir saldırıdır. Bu, milli egemenliğin, halk iradesinin sandığa yansımasına, sandıkla değişmesine yönelik saldırıdır" diye konuştu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in davaya yönelik kamuoyuna yansıyan sözlerini eleştiren Zeynel Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen'in, butlanı normalleştiren, böyle kumpası sanki olabilirmiş gibi bahsetmesi, bizim açımızdan partimize yönelik bir darbe girişiminden bahsedilmesidir. MYK'de görüştük, PM'nin gündemine alacağız. Kendisinin kesin ihraç istemiyle disipline sevkini PM ilk toplantısında karara bağlayacak."

Kaynak: ANKA
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür

DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki!

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
CHP Genel Merkezi'nin önünde 'Hain Kemal' sloganları atılıyor

CHP Genel Merkezi'nin önünde herkes aynı sloganı atıyor

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu