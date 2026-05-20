Özgür Özel, Muhalefet Partilerinin Kadın Politika Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin kadın yöneticileriyle bir araya geldi. Heyette; DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Beytiye Ekinci, Gelecek Partisi Kadın Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Yeşim Karadağ ve DEVA Partisi Kadın Çalışmaları Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan yer aldı.

Görüşmede CHP Lideri Özel'e, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile PM Üyesi Emine Uçak Erdoğan eşlik etti.

Kaynak: ANKA