Özgür Özel'in Bayramlaşması Öncesi Güvenpark Çevresinde Geniş Güvenlik Önlemi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı önünde yapacağı bayramlaşma programı öncesinde, Güvenpark çevresinde polis bariyerleri kuruldu, TOMA'lar ve çevik kuvvet araçları hazır bekletiliyor.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapacağı bayramlaşma nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Güvenpark'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada; Özgür Özel, otobüs üstünden vatandaşlara hitap edecek.

Program öncesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenpark çevresi ile bölgeye çıkan cadde ve ara sokaklarda güvenlik tedbirlerini artırdı. İl Başkanlığı çevresinde polis bariyerleri kurulurken, giriş ve çıkış noktalarında güvenlik kontrolleri oluşturuldu.

Bölgede çok sayıda polis ekibi görevlendirilirken, ara sokaklarda TOMA'lar ile çevik kuvvet araçları hazır bekletiliyor.

Öte yandan CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programına ilişkin yapılan çağrıda, "Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

