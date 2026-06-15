Özgür Özel Yarın Grup Toplantısı Yapmayacak... "Grubumuzun Ortak Kararı"
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarınki parti grup toplantısında konuşmama kararı aldı. Kararın CHP TBMM Grubu'nun ortak kararı olduğunu belirten Özel, konuya ilişkin açıklamayı Grup Başkanvekili Murat Emir'in yaptığını ifade etti.
(TBMM) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın partisinin grup toplantısında konuşmayacak. Özel, kararın CHP TBMM Grubu'nun ortak kararı olduğunu belirtti.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın partisinin grup toplantısında konuşmama kararı aldığını açıkladı. Ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun planlanan grup toplantısını yapmama kararı aldığını duyurdu.
TBMM'de basın mensuplarının kararı sorması üzerine Özgür Özel, "Murat Bey'in açıklaması grubumuzun ortak kararı. Gayet de iyi açıkladı" ifadelerini kullandı.