CHP'li Ocaklı: 'Seçim Sandığı Yakındır ve Ekrem İmamoğlu'nu Özgürleştireceğiz'

(ORDU) - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Bu seçim sandığı yakındır. Muhtemelen önümüzdeki yılın sonunda bu seçim sandığı gelir. Bu seçmen Ekrem Başkan'ı özgürleştirmek için, kurulması gereken hukuk düzenini bizim iktidarımız aracılığıyla kurar ve biz de Ekrem Başkan'ı özgürleştiririz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 67'ncisi Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıyor. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Ordu tarihinde görülmemiş bir mitinge biraz sonra tanıklık edecek" dedi. Ocaklı, şöyle devam etti:

"Özellikle Karadeniz olmak üzere artık Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını değişmez olarak düşünüp seçmenler ilan ettiler. Bu tutukluluk süresinin ne kadar uzayacağını Türkiye'de hukuk olmadığı için biz de öngöremiyoruz. Ama seçmenlerin kalbinde, gönlünde Cumhurbaşkanı artık Ekrem İmamoğlu'dur.

En azından şu cümleleri kurayım. Bu seçim sandığı yakındır. Muhtemelen önümüzdeki yılın sonunda bu seçim sandığı gelir. O zamana kadar eğer Ekrem Başkanımız tutuklu olmazsa o sandık gelir. Bu seçmen Ekrem Başkan'ı özgürleştirmek için, kurulması gereken hukuk düzenini bizim iktidarımız aracılığıyla kurar ve biz de Ekrem Başkan'ı özgürleştiririz."