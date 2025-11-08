Haberler

CHP'li Ocaklı: 'Seçim Sandığı Yakındır ve Ekrem İmamoğlu'nu Özgürleştireceğiz'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Ocaklı, seçmenlerin Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak benimsediğini vurguladı.

(ORDU) - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Bu seçim sandığı yakındır. Muhtemelen önümüzdeki yılın sonunda bu seçim sandığı gelir. Bu seçmen Ekrem Başkan'ı özgürleştirmek için, kurulması gereken hukuk düzenini bizim iktidarımız aracılığıyla kurar ve biz de Ekrem Başkan'ı özgürleştiririz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 67'ncisi Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıyor. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Ordu tarihinde görülmemiş bir mitinge biraz sonra tanıklık edecek" dedi. Ocaklı, şöyle devam etti:

"Özellikle Karadeniz olmak üzere artık Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını değişmez olarak düşünüp seçmenler ilan ettiler. Bu tutukluluk süresinin ne kadar uzayacağını Türkiye'de hukuk olmadığı için biz de öngöremiyoruz. Ama seçmenlerin kalbinde, gönlünde Cumhurbaşkanı artık Ekrem İmamoğlu'dur.

En azından şu cümleleri kurayım. Bu seçim sandığı yakındır. Muhtemelen önümüzdeki yılın sonunda bu seçim sandığı gelir. O zamana kadar eğer Ekrem Başkanımız tutuklu olmazsa o sandık gelir. Bu seçmen Ekrem Başkan'ı özgürleştirmek için, kurulması gereken hukuk düzenini bizim iktidarımız aracılığıyla kurar ve biz de Ekrem Başkan'ı özgürleştiririz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.