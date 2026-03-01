Haberler

Murat Emir: Genel Başkanımız Hakkında Başlatılan Soruşturma, İktidarın Çaresizliğinin Göstergesi

CHP Grup Başkanvekili Murt Emir, Genel Başkan Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmanın iktidarın çaresizliğini gösterdiğini ifade ederek, bu durumun dar bir yargı kliğinin etkisi altında gerçekleştiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murt Emir, "Genel Başkanımız Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturma, iktidarın ve sopası haline getirmek istediği dar bir yargı kliğinin çaresizliğinin göstergesi" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murt Emir, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Burdur'daki açıklamaları nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. tepki gösterdi. Emir, şunları kaydetti:

"Burdur mitingindeki ifadeleri bahane edilerek Genel Başkanımız Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturma; iktidarın ve sopası haline getirmek istediği dar bir yargı kliğinin çaresizliğinin göstergesi. Genel Başkanımızın İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na kurulan kumpasları meydanlarda tek tek ifşa etmesi belli ki canlarını fazlası ile sıkıyor. Arkasında durabilecekleri tek bir iddianame bile yazamayanlar; Genel Başkanımızın o çürük kağıt parçalarıyla haksız yere içeride tutulan yol arkadaşlarımıza yoldaş olmasını hazmedememişler. Bekleyin, canınızı daha çok sıkacağız!"

Kaynak: ANKA
