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CHP'li Milletvekili Akgün Alp'ten Kuyucuk Gölü için Acil Önlem Çağrısı

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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kuyucuk Kuş Cenneti'nin kurumasına dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanı'na gölün korunması için acil önlem alması çağrısında bulundu. Bölgedeki ekolojik tahribata da vurgu yaptı.

(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Kuyucuk Kuş Cenneti'nde ne göl ne kuş ne de cennet kaldığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Kuyucuk Gölü'nün yaşaması gerekiyor. Dünyanın her tarafından kuş gözlemcileri buraya geldiler ve gözlem yaptılar. Binlerce tür kuş gözlemleme imkanı oldu. Bu gölün yaşaması lazım. Her ne kadar tarımdan anlamıyorsanız bile lütfen Doğa Koruma'yı devreye sokunuz ve Kuyucuk Gölü'nün yaşaması için gerekli tedbirleri alınız" çağrısında bulundu.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ın Arpaçay ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, bölge sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinledi. Alp, Arpaçay ilçesinde yer alan Kuyucuk Gölü'nün kuruduğuna dikkat çekerek, "Burası Arpaçay ilçesi Kuyucuk köyü kuş cenneti. Arkamda görüyorsunuz burada ne kuş kaldı ne göl kaldı ne de cennet kaldı. Çünkü AK Parti 25 yılda doğamıza ve ekolojik dengemize büyük bir tahribat verdi. AK Parti'nin çevresel etkileri değerlendirmeksizin vahşice yaptığı projeler nedeniyle göllerimizin ve doğanın bütün dengesi bozuldu" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'yı göreve çağıran CHP Kars Milletvekili Alp, "Burası Doğa Koruma Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bir yer. Kuyucuk Gölü'nün yaşaması gerekiyor. Dünyanın her tarafından kuş gözlemcileri buraya geldiler ve gözlem yaptılar. Binlerce tür kuş gözlemleme imkanı oldu. Bu gölün yaşaması lazım. Her ne kadar tarımdan anlamıyorsanız bile lütfen Doğa Koruma'yı devreye sokunuz ve Kuyucuk Gölü'nün yaşaması için gerekli tedbirleri alınız" dedi.

CHP'li Milletvekili Akgün Alp'ten Kuyucuk Gölü için Acil Önlem Çağrısı
Kaynak: ANKA / Güncel

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