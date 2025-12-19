Haberler

Arnavutköy'de CHP'li iki belediye meclis üyesi partilerinden istifa etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy İlçe Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Duman, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılma kararı aldıklarını açıkladı. Nak, bu adımı, parti içindeki kargaşa ve usulsüzlük algısına tepki olarak aldıklarını ifade etti.

İstanbul Arnavutköy İlçe Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Duman, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Arnavutköy Belediye binasında basın mensuplarına açıklama yapan Belediye Meclis Üyesi Mutlu Nak, uzun bir muhasebe ve vicdani değerlendirme sonucunda CHP'den istifa etme kararı aldıklarını söyledi.

Nak, "Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde yaşanan kavga ve kaos ortamı, tek adamcı anlayış, yolsuzluk soruşturmalarına konu olan iddianamelerin itibarsızlaştırılması ve suça sahip çıkıldığı yönünde oluşan algı bizleri derinden yaralamıştır. Siyasi anlayışımızın çatışmadan, kişisel hesaplardan ve güç mücadelelerinden değil hizmetten, şeffaflıktan ve millet iradesine saygıdan yana olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaostan değil huzurdan, kavgadan değil ortak akıldan, tek adamcılıktan değil istişareden ve liyakatten yana olduklarını ifade eden Nak, bu değerlerin siyasetin temelini oluşturması gerektiğini belirtti.

"Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu ile birlikte yol yürüme kararı aldık"

Nak, CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından gerçek dışı iddialar, yalan ve iftiralar üzerine kurulan siyasi algı operasyonlarının, siyasetin ahlakına ve temsil sorumluluğuna yakışmadığını dile getirdi.

Bu yaklaşımın ne Arnavutköy'e ne de demokrasi kültürüne bir katkı sunduğunu ifade eden Nak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışla, Arnavutköy'de yürüttüğü çalışmalarla, dürüstlüğüyle ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla takdir ettiğimiz Arnavutköy Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu ile birlikte yol yürüme kararı aldık. İlçemize daha fazla hizmet edebilmek ve sorumluluğunu taşıdığımız hemşehrilerimize karşı görevimizi en doğru şekilde yerine getirebilmek adına bu adımı atmayı gerekli gördük. Bundan sonraki süreçte de Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi olarak ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yalnızca Arnavutköy'ün ve hemşehrilerimizin menfaatini gözeterek çalışmalarımıza Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğiz."

Ercan Duman da Mutlu Nak ile bu kararı aldıklarını ve yapılan açıklamayı beraber hazırladıklarını söyledi.

Açıklamanın ardından, Duman ve Nak'ın üyelik başvurusunda bulunmak için AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığına gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
title