Gülcan Kış: "Bir Yandan 'Sorun Yok' Deniliyor, Diğer Yandan Aynı Metinde Ceza Kesildiği İtiraf Ediliyor"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, konut piyasasında ilan manipülasyonu, spekülasyon ve fahiş kira artışlarına ilişkin verdiği soru önergesine Ticaret Bakanlığı'ndan gelen yanıta ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kış, "Bir yandan 'sorun yok' deniliyor, diğer yandan aynı metinde ceza kesildiği itiraf ediliyor. Bu yanıt krizi çözmüyor, krizi doğruluyor" dedi.

Kış'ın açıklamasına göre; Ticaret Bakanlığı'nın soru önergesine yanıtında, satılık konut ilanlarının geri çekildiğine dair bir tespit bulunmadığı belirtilirken; fiyat manipülasyonu yaptığı belirlenen bin 423 kişi ve kuruluşa toplam 173 milyon 300 bin lira idari para cezası uygulandığı bilgisi yer aldı. Kış, "Sorun yoksa bu cezalar neden kesildi" diye sordu.

"Bu tablo, tek başına yaşamayı fiilen imkansız hale getiriyor"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Değerlemesi Yapılan Konutların Birim Kiraları" verilerini değerlendiren Kış, "TCMB verilerine göre Türkiye genelinde ortalama kira metrekare başına 224,75 TL oldu. Ortalama 100 metrekarelik bir konut için bu rakam 22 bin 475 TL'ye ulaştı. Bugün net asgari ücret 28 bin 75 TL. Türkiye ortalaması kira 22 bin 475 TL ise, geriye kalanla fatura mı ödenecek, gıda mı alınacak, ulaşım mı karşılanacak? Bu tablo, tek başına yaşamayı fiilen imkansız hale getiriyor. Barınma temel hak olmaktan çıkmış, lüks haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Kış, "İstanbul'da ortalama kira asgari ücreti aşıyorsa burada artık 'piyasa' değil, açık bir sosyal adalet krizi vardır. İnsanlara 'şehir değiştirin' mi denilecek" görüşünü dile getirdi.

"İlan manipülasyonu, fiyat tutma, spekülasyon"

Bakanlığın "kendilerine bu yönde bir başvuru yapılmadığı" yönündeki yaklaşımını da eleştiren Kış, "Devletin görevi yurttaştan dilekçe beklemek değildir. Barınma gibi temel bir alanda denetim, resen yapılır. 'Başvuru yok' demek sorumluluktan kaçmaktır" dedi.

İktidara çağrıda bulunan Kış, "İlan manipülasyonu, fiyat tutma, spekülasyon… Adı ne olursa olsun sonuç aynı: Yurttaş evinden ediliyor, kira kıskacında eziliyor. Konut yatırım oyuncağı değil, barınma hakkıdır. Bu kriz 'sorun yok' denilerek değil; kamucu, caydırıcı ve şeffaf bir denetimle çözülür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA