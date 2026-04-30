CHP'li Kılıç: "19 Mart'ta Tutuklanan Genç 11 Gün Boyunca Hücrede Tutulmuş"

CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mart'ın birinci yılında Saraçhane'de yapılan eyleme katıldıktan sonra tutuklanan 21 yaşındaki genci Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiğini bildirdi.

Kılıç, aynı gün tutuklanan başka bir gencin 5 gün önce tahliye edildiğini ancak 21 yaşındaki bu gencin hala tutuklu olduğunu anlatarak, "Yaşatılanları aktarmak istiyorum: Tutuklandıktan sonra 11 gün boyunca hücrede, yerdeki süngerin üzerinde tutulmuş. İçme suyu dahi verilmemiş, 'musluktan iç' denmiş. Hücrede kaldığı süre boyunca hiçbir hakkı hakkında bilgilendirilmediği için temel ihtiyaçlarını karşılayamamış" ifadelerini kullandı.

Gençlerin sadece Anayasal haklarını kullandıkları için tutuklandıklarını vurgulayan Kılıç, "Özgürlüğünden hukuksuzca alıkonulmasının ardından en temel insan haklarının bu denli ağır biçimde ihlal edilmesi ayrıca kabul edilemez. 'Verdiğimiz mücadele karşılıksız kalmasın tek isteğim bu' diyerek uğurladı bizi. İşte o cümledeki özgürlük ve mücadele inancı, sizi yenilgiye uğratacak. Tüm mücadelemiz de tam olarak bunun için" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA