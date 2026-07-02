CHP'nin Yurt Dışı Örgütlenmesine Ait Sosyal Medya Hesapları Kemal Kılıçdaroğlu Yönetimine Geçti

(ANKARA)- CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, partinin yurt dışı örgütlenmesine ait sosyal medya hesaplarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimince kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Kayışoğlu'nun konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt dışı örgütlenmesine ait Instagram, X ve Facebook hesapları; parti iradesini gasp etmeye çalışan, hukuku ve örgüt demokrasisini hiçe sayan butlancı yapı tarafından ele geçirilmiştir."

Bu hesaplardan yapılacak hiçbir paylaşım, açıklama veya yönlendirme tarafımızı temsil etmemektedir. Yapılacak her türlü içerik, örgüt iradesine karşı yürütülen gayrimeşru bir müdahalenin parçasıdır.

Saraydan medet umanların, kayyum zihniyetiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmeye çalışanların, yurt dışındaki örgütlü mücadelemizi susturmaya da güçleri yetmeyecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt iradesi teslim alınamaz. Hukuksuzluğa, darbeci anlayışa ve irade gaspına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA