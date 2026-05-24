Haberler

CHP'li Kayışoğlu: "İçimizdeki Hainler Hesap Verecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, partisinin genel merkezine yapılan polis müdahalesini 'demokrasi tarihimizin en korkunç ve utanç verici günü' olarak nitelendirdi.

Zehra Değirmenci

(BURSA) - CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, partisinin genel merkezine müdahaleye değinirken "Demokrasi tarihimizin en korkunç, en kara, en utanç verici günlerinden birini yaşıyoruz" dedi.

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekipleri, Genel Merkez'e müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 12. katta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bulunan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yaşananlara tepki gösterdi.

Polis müdahalesi sırasında sosyal medya hesabından video paylaşan Kayışoğlu, şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın olduğu 12. kattayız. Demokrasi tarihimizin en korkunç, en kara, en utanç verici günlerinden birini yaşıyoruz. Tarih bugünleri yazıyor. Elbet hesabını verecekler bunu yapanlar, ortak olanlar, işbirlikçiler, hainler, vatan hainleri, içimizdeki, dışımızdaki… Bugünler geçecek. Söz veriyoruz milletimize. Yeter ki birlikte olalım. Birleşmiş bir halkı hiç kimse yenemez. Asla yenemez. Biz milletimizle beraberiz. Gücümüzü de Atatürk'ten alıyoruz. Onun ilkelerinden, onun liderliğinden, onun devrimlerinden alıyoruz."

Kaynak: ANKA
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Çok üzgünüm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız

Eski kurmaylarından Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

Hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP'de yaşananların ardından Kaftancıoğlu'ndan manidar paylaşım
Rakam dudak uçuklatıcı! Salah'ın Fenerbahçe'den istediği maaş açıklandı

''Önceliği Türkiye!'' deyip Salah'ın Fener'den istediği maaşı duyurdu
Bakan Gürlek: Ceza infaz sistemimizi güçlendiriyoruz

Bakan Gürlek'ten yeni ceza infaz sistemi mesajı
Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez

Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı