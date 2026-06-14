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CHP'li Kaya'dan Ankara'da Protesto Gerçekleştiren Öğretmenlere Yönelik Polis Müdahalesine Tepki

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CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara'da protesto yapan mülakat mağduru öğretmenlere polis müdahalesini lanetleyerek, gözaltıların sona ermesini ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara'da protesto gerçekleştiren öğretmenlere yönelik polis müdahalesine ilişkin, "Mülakat mağduru öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen polis şiddetini ve gözaltıları lanetliyorum" dedi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlere yönelik polis müdahalesine ve gözaltılara tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı önünde haklarını arayan mülakat mağduru öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen polis şiddetini ve gözaltıları lanetliyorum. 1611 öğretmenin gasp edilen hakkını teslim etmek yerine, öğretmenleri copla, gözaltıyla susturmaya çalışan anlayış iflas etmiştir. Bugün MEB'in önünde darp edilenler; yıllarca okuyup emek veren, bu ülkenin çocuklarını yetiştirmek isteyen öğretmenlerdir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruyorum: Öğretmenlerin hakkını vermek yerine onların darp edilmesini mi seyredeceksiniz? Oturduğunuz makam, öğretmenlere zulmedilmesine sessiz kalma makamı değildir. Haklarını isteyen öğretmenleri suçlu gibi gösteremezsiniz. Asıl hesap vermesi gerekenler, mülakat adı altında gençlerin emeğini, geleceğini ve umutlarını çalanlardır. Gözaltına alınan öğretmenler derhal serbest bırakılmalı, yaralanan öğretmenlerin sorumluları hakkında işlem yapılmalıdır. Öğretmenler yalnız değildir. Mülakat mağduru öğretmenlerin adalet mücadelesinin sonuna kadar yanındayız."

Kaynak: ANKA
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