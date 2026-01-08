Haberler

CHP'li Kasap'tan Bakan Kurum'a: Emet İlçemiz Yıllardır Arsenikli Su Kullanmaya Mahkum Bırakıldı. Bakanlık Harakete Geçmeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Emet ilçesinde yıllardır devam eden içme ve kullanma suyu sorununun acilen çözülmesi gerektiğini belirtti. Emet halkının arsenikli su kullanmaya mahkum bırakıldığını ifade eden Kasap, Bakan Kurum'a çağrıda bulundu.

(ANKARA) - CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Emet ilçesinde içme ve kullanma suyu sorunu yaşandığını belirterek "2026 Türkiye'sinde Kütahyamızın Emet ilçesinde ne içme suyu ne de kullanma suyu var. Emet ilçemiz yıllardır arsenikli su kullanmaya mahkum bırakıldı" dedi. Kasap, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu.

CHP'li Kasap, Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşanan içme ve kullanma suyu sorununa ilişkin sosyal medya hesabından Bakan Kurum'u etiketleyerek açıklama yaptı. Emet halkının yıllardır sağlıksız su kullanmaya mahkum edildiğini belirten Kasap, şunları söyledi:

"2026 Türkiye'sinde Kütahyamızın Emet ilçesinde ne içme suyu ne de kullanma suyu var! Emet ilçemiz yıllardır arsenikli su kullanmaya mahkum bırakıldı! Emet'te temiz su sağlamak için bir gölet yapıldı ama orada da mangan değerleri yüksek çıktığı için o su da kullanılamıyor. Emet'e acil su lazım. Sağlıklı, temiz su için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçmeli. Bu mağduriyet kökten çözülmeli."

Kaynak: ANKA / Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Yürek ısıtan anlar! Çevik Kuvvet anne ve bebeğine kalkan oldu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Yürek ısıtan anlar! Çevik Kuvvet anne ve bebeğine kalkan oldu
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı