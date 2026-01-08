CHP'li Kasap'tan Bakan Kurum'a: Emet İlçemiz Yıllardır Arsenikli Su Kullanmaya Mahkum Bırakıldı. Bakanlık Harakete Geçmeli

(ANKARA) - CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Emet ilçesinde içme ve kullanma suyu sorunu yaşandığını belirterek "2026 Türkiye'sinde Kütahyamızın Emet ilçesinde ne içme suyu ne de kullanma suyu var. Emet ilçemiz yıllardır arsenikli su kullanmaya mahkum bırakıldı" dedi. Kasap, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu.

CHP'li Kasap, Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşanan içme ve kullanma suyu sorununa ilişkin sosyal medya hesabından Bakan Kurum'u etiketleyerek açıklama yaptı. Emet halkının yıllardır sağlıksız su kullanmaya mahkum edildiğini belirten Kasap, şunları söyledi:

"2026 Türkiye'sinde Kütahyamızın Emet ilçesinde ne içme suyu ne de kullanma suyu var! Emet ilçemiz yıllardır arsenikli su kullanmaya mahkum bırakıldı! Emet'te temiz su sağlamak için bir gölet yapıldı ama orada da mangan değerleri yüksek çıktığı için o su da kullanılamıyor. Emet'e acil su lazım. Sağlıklı, temiz su için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçmeli. Bu mağduriyet kökten çözülmeli."