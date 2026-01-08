CHP'li Karasu: Bir Ülkenin Emeklisi Evinde Rahat Yaşayamıyorsa; O Ülkede Huzurun Olma Şansı Kalmamıştır

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, DİSK Dev Emekli-Sen'i ziyareti sırasında, "Biz biliyoruz ki bir ülkenin emeklisi mutlu değilse, bir ülkenin emeklisi huzurlu değilse, bir ülkenin emeklisi evinde rahat yaşayamıyorsa; o ülkede huzurun olma şansı kalmamıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) CHP grubunun asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemine destek vererek sendikalarında nöbet tutan DİSK Dev Emekli-Sen'i ziyaret ederek Genel Başkan Cengiz Yavuz ile bir araya geldi.

Karasu ziyaret sırasında Yavuz ile sohbetinde "Sizler meydanlarda, alanlarda; bizler Meclis'te mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkenin emeklisi mutlu değilse, bir ülkenin emeklisi huzurlu değilse, bir ülkenin emeklisi evinde rahat yaşayamıyorsa; o ülkede huzurun olma şansı kalmamıştır. Bugün 16.5 milyon emeklinin ortalama maaşı 23 bin 500 liradır. Yani 30 bin lirayı aşan açlık sınırına karşı bizim emeklilerimizin tamamı artık açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiştir. AKP iktidara geldiğinde, 23 yıl önce en düşük emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katıydı. Şimdi neredeyse yarısına düşmüş durumda. Bunu kim düşürdü? Bu iktidar düşürdü" dedi.