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Ulaş Karasu'dan Kılıçdaroğlu'na Kurultay Çağrısı: Süreç Değil Tarih Verin

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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kurultay sürecine ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Süreç değil tarih verin' diyerek halkın iradesine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kurultay sürecine ilişkin yaptığı açıklamada tarih verilmesi çağrısında bulundu.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süreç değil tarih verin! Ama'sız, fakat'sız zaman geçirmeden kurultay bekliyoruz. Kurultaydan kaçanlar değil, halkın iradesine sahip çıkanlar kazanacak! Kayyum gidecek, irade kazanacak!" dedi.

Kaynak: ANKA
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