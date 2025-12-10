Haberler

CHP'nin Çatalca Mitingi... Özgür Karbat: Bu Meydanlar Değişimin Habercisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Çatalca'da düzenlenen mitingde Türkiye'nin büyük bir değişime ihtiyacı olduğunu vurguladı. Mitinglerin devam edeceğini belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgürlük mücadelesi yürüttüğünü ve yeni kadrolar ile Türkiye'yi nasıl yöneteceklerini açıkladı.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Havalar soğuk olabilir ama hepiniz onlarca kez tanıklık ettiniz; meydanlar çok sıcak. Çünkü bir an evvel Türkiye'nin büyük bir değişime ihtiyacı var ve bu meydanlar, aslında o büyük değişimin habercisi." dedi.

CHP, Çatalca'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan Karabat, şöyle konuştu:

"Şimdi bu mitingler devam edecek. Kayseri'de de bu hafta devam edecek. Daha sonrasında yine programlı bir şekilde sürecek. Başka bir evreye geldik; o da şu: Cumhuriyet Halk Partisi elbette iktidarın baskısına, elbette zulmüne direniyor. İçeride tutuklu bulunan arkadaşlarımızın özgürleşmesi için bir mücadele yürütüyor. Ama diğer taraftan Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi önce parti programımızı belirleyerek, sonra yeni kadrolarımızı seçerek açıklıyoruz.

Türkiye'nin derdine deva nasıl olacağımızı kalem kalem, nokta nokta açıklayan bir noktadayız. Dolayısıyla bundan sonra hem bir özgürlük mücadelesini hem de daha iyiyi, daha güzeli nasıl yapacağımızı anlatma mücadelesini birlikte vereceğiz. Havalar soğuk olabilir ama hepiniz onlarca kez tanıklık ettiniz; meydanlar çok sıcak. Çünkü bir an evvel Türkiye'nin büyük bir değişime ihtiyacı var ve bu meydanlar, aslında o büyük değişimin habercisi."

Kaynak: ANKA / Güncel
