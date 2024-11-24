CHP'li Karabat: '200 TL'ye Tüm Kimlik Bilgileri Satılık!'

( ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat,"200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık... Vatandaşının gizli bilgilerini koruyamayanlar normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat soyal medya hesabı üzerinden kişisel bilgilerin satıldığına ilşkin açıklama yaptı. Karabat'ın İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek yapyığı paylaşım şu şekilde:

"200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık! Vatandaşının gizli bilgilerini koruyamayanlar normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir! Tüm bilgilerimizin satın alınabildiğini gösteren bu görüntüler karşısında İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama bekliyoruz."