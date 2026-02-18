Haberler

"Siyasal Casusluk" Suçlamasıyla Hazırlanan İddianame Kabul Edildi, İlk Duruşma 11 Mayıs'ta

Güncelleme:
Hüseyin Gün'ün ifadeleri sonrasında CHP adayı İmamoğlu, danışmanı Özkan ve gazeteci Yanardağ hakkında siyasal casusluk suçlamasıyla iddianame kabul edildi. İlk duruşma 11 Mayıs'ta Silivri'de yapılacak.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 4 Temmuz 2025'te "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "siyasal casusluk" suçlamasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme heyeti, tensip zaptı düzenleyerek duruşma tarihi belirledi. İlk duruşma 11 Mayıs'ta, Silivri'de görülecek. Ayrıca, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

4 Temmuz 2025'te "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında tutuklama kararı verilmişti. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan cezalandırılması talep edilmişti. İddianame, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Heyet, iddianameyi kabul ederek tensip zaptı düzenledi. İlk duruşma, 11 Mayıs saat 10: 00'da Silivri'de görülecek.

Ayrıca heyet, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: ANKA
