Haberler

CHP'li Gürer: "Staj ve Çırak Mağdurlarının Hakları Geriye Dönük İşletilsin"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, staj ve çıraklık sisteminde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulunarak, "Staj ve çırak mağdurlarının gasbedilen, verilmeyen hakları geriye dönük işletilsin" dedi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, staj ve çıraklık sisteminde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulunarak, "Staj ve çırak mağdurlarının gasbedilen, verilmeyen hakları geriye dönük işletilsin" dedi.

Bir grup staj ve çıraklık mağduru ile birlikte TBMM'de açıklama yapan Gürer, staj ve çıraklık döneminde çalışmaya başlayan binlerce kişinin sosyal güvenlik haklarından yararlanamadığını belirtti.

Gürer, "İşe başladıkları gün Sosyal Sigortalar Kurumu stajyere bir kart veriyor. Bu kart da sigortalı olduğunu gençlerimiz sanıyor. Oysa o yalnızca kaza sigortası. 18 yaş öncesi çalışma yaşamına giren çırak ve stajyerler yaşlılık sigortası hakkını kazanamıyor. Staj ve çırak mağdurlarının gasbedilen, verilmeyen hakları geriye dönük işletilsin" ifadelerini kullandı.

Sorunun çözümü için Meclis'e kanun teklifleri sunduklarını belirten Gürer, "Bu mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifi veriyoruz, soru önergesi veriyoruz ve iktidarı uyarıyoruz. Çünkü ara eleman sorunu çırak ve stajyerin mutlu olmasıyla sağlanabilir" dedi. Gürer, staj ve çıraklık süresinin geriye dönük olarak sigorta başlangıcına dahil edilmesi gerektiğini savunarak, "Hatta primini vererek bu anlamda o 4 yılı kazansınlar ve o hakları korunsun" değerlendirmesinde bulundu.

Staj ve çırak mağdurlarının 10 Mayıs Pazar günü Ankara'da bir araya geleceğini belirten Gürer, mağdurların Anıtkabir ziyareti sonrası saat 13.00'te Tandoğan girişinde basın açıklaması yapacağını kaydetti.

Gürer, "Staj ve çırak mağduru gençlerimizin yanında duralım. Geçmişte staj ve çırak olarak iş yaşamına başlayanların da geriye dönük haklarını verelim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Alevlerin sardığı AVM çok sayıda kişiye mezar oldu! Bilanço artabilir
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama

Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı bir paylaşım daha yaptı

Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

İşte damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi! Bakın ne yaşanmış
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
Endonezya'da yanardağ patladı, 20 dağcı mahsur kaldı

Ülke alarmda! Dev yanardağ patladı, çok sayıda dağcı mahsur kaldı
OnlyFans çekimi ölümle bitmişti! Suçunu kabul etti, 4 yıl hapis yatacak

OnlyFans çekimi ölümle bitti! Mahkeme fenomen için kararını verdi