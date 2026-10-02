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CHP'li Gülsever 1999 sonrası sigortalılar için kademeli emeklilik istedi

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CHP'li Gülsever 1999 sonrası sigortalılar için kademeli emeklilik istedi
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, emeklilikte adaletsizliğe dikkati çekerek 1999 sonrası sigortalılar için kademeli geçiş çağrısı yaptı. Gülsever, EYT haklarının korunmasını ve 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası ilk sigortalıların mağduriyetinin giderilmesini istedi.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, emeklilik sistemindeki adaletsizliklere dikkati çekerek, "Yıllarını çalışarak ve prim ödeyerek geçiren yurttaşlarımızın geleceği belirsizliğe bırakılamaz. Ödenen her primin, verilen her emeğin ve çalışılan her yılın karşılığı olmalıdır" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, emeklilikte adalet ve kademeli geçiş taleplerine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. 8 Eylül 1999 tarihi ve sonrasında sigortalı olan çalışanların yaşadığı hak kayıplarına değinen Gülsever, şunları kaydetti:

"Yıllarca aynı iş yerinde çalışan, aynı işi yapan, aynı primleri ödeyen yurttaşlarımızın emeklilik koşullarının yalnızca sigorta başlangıç tarihlerindeki küçük farklılıklar nedeniyle birbirinden tamamen ayrılması, toplum vicdanında derin bir adaletsizlik duygusu yaratmaktadır. Bir günlük sigorta farkı, yıllarca verilen emeği yok saymamalıdır. Daha fazla prim ödemesine rağmen emeklilik hakkına ulaşamayan, yıllarca çalışmaya ve beklemeye zorlanan yurttaşlarımızın itirazı artık duyulmalıdır. Emeklilikte adalet talebi, yalnızca bir emeklilik düzenlemesi değil; emeğin, alın terinin ve yıllarca ödenen primlerin karşılığını bulması talebidir."

Eyt kapsamında emeklilik hakkına kavuşan yurttaşların kazanılmış haklarının korunması gerektiğini belirten Gülsever, "Kapsam dışında kalan çalışanlar için de adil, makul ve kademeli bir geçiş sistemi oluşturulmalıdır. Sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi birlikte değerlendirilerek, insanlar arasındaki keskin ayrımların azaltıldığı bir sistem hayata geçirilmelidir" dedi.

"KADINLAR EMEKLİLİKTE DE EŞİTSİZLİĞİN YÜKÜNÜ TAŞIYOR"

Emeklilik sistemindeki mağduriyetin kadınlar açısından çok daha derin hissedildiğini vurgulayan Gülsever, "Emeklilikte adalet meselesinin kadınlar açısından ayrı bir önemi vardır. Kadınlar çalışma hayatında; ücretsiz bakım emeği, çocukların ve yaşlıların sorumluluğu, kesintili çalışma yaşamı, düşük ücret ve güvencesiz istihdam gibi birçok nedenle zaten önemli eşitsizliklerle karşı karşıyadır. Aynı yaşta olan kadınların yalnızca sigorta başlangıç tarihlerindeki birkaç aylık fark nedeniyle birbirinden çok farklı yaşlarda emekli olmak zorunda bırakılması, kadınların yıllarca verdiği emeğin görmezden gelinmesi anlamına gelmektedir. Kadınların alın terinin karşılığını alması, kendi geleceğine güvenle bakabilmesi ve insanca yaşlanabilmesi için emeklilikte de adalet sağlanmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"TBMM VE BAKANLIK EMADDER'İN TALEPLERİNİ DİKKATE ALMALIDIR"

9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan çalışanların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve kademeli emeklilik düzenlemesi hazırlanması gerektiğini bildiren Gülsever, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi; çalışanların ve EMADDER'in taleplerini dikkate almalı, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini gözetirken emeği ve hakkaniyeti merkeze alan somut bir çözüm ortaya koymalıdır. Yıllarını çalışarak ve prim ödeyerek geçiren yurttaşlarımızın geleceği belirsizliğe bırakılamaz. Ödenen her primin, verilen her emeğin ve çalışılan her yılın karşılığı olmalıdır. CHP Kadın Kolları olarak, emeklilikte adalet talep eden kadınların ve tüm emekçilerin yanındayız. Kademeli emeklilik talebinin takipçisi olmaya, kadınların ve emekçilerin hak mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bir günlük fark, yıllarca süren mağduriyete dönüşmemelidir. Emek karşılıksız kalmamalı, emeklilikte adalet mutlaka sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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