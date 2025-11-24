CHP'li Gülcan Kış: 25 Kasım Mücadele Günü

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "25 Kasım, bizim için bir yas günü değil; mücadele günü. Kadınların sesini susturmaya çalışanlara karşı, biz daha çok konuşacağız. Çözümü görmezden gelenlere karşı, biz daha çok çalışacağız. Bu ülkeyi eşitlikle, adaletle, cesaretle kadınlar ayağa kaldıracak" açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kamunun 10 yıl sonra ilk kez açıkladığı şiddet verilerinin Türkiye'nin gerçeklerini gözler önüne serdiğini ancak iktidarın bu tabloyu değiştirmek için hiçbir siyasi irade ortaya koymadığını belirtti. Kış, "Biz bu ülkede tek bir kadının bile zarar görmesini istemiyoruz. Hiçbir kadın ölmesin, hiçbir çocuk yetim kalmasın istiyoruz. Ama AKP'nin bu sorun karşısındaki körlüğü devam ettikçe, gerçek değişmiyor. 25 Kasım bize bir kez daha gösteriyor ki; iktidar bu acıyı duymuyor. 10 yıl boyunca verileri saklayan sizdiniz; bugün açıklanan tablo, çözüm üretmeyen politikalarınızın sonucudur" ifadesini kullandı.

"531 milyar 905 milyonluk bütçenin içine kadınları koymadınız"

Kış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayımladığı rapordaki verilere dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kadınların yüzde 28'i psikolojik, yüzde 18'i ekonomik, yüzde 12'si fiziksel şiddete maruz kalıyor. Genç kadınlarda dijital şiddet yüzde 14'ü aşıyor. Boşanmış kadınların yarısından fazlası şiddet görüyor. Bu rapor bir istatistik değil; iktidarın 10 yıldır yüzünü çevirdiği acının belgesidir.

Günde 741 kadın şiddet nedeniyle devlet kapısına gidiyor; iktidar kadın başına 51 kuruş ayırıyor! Bir günde 741 kadın şiddet gördüğü için yardım istiyor. Ama iktidarın kadına ayırdığı günlük bütçe sadece 51 kuruş. Bu mudur mücadele? Bu mudur çözüm iradesi? Bugün 25 Kasım. Kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Ama Meclis'te görüştüğümüz 2026 bütçesinde kadın yok. Toplumsal cinsiyet eşitliği yok. Şiddetle mücadele yok. 531 milyar 905 milyonluk bütçenin içine kadınları koymadınız.

Bu, sorunun çözülmediğini değil, görmezden gelindiğini gösterir. Biz karamsarlık yaratmak için konuşmuyoruz; çözüm için konuşuyoruz. Ama iktidar çözmek istemiyor. Biz kadınların geleceği için mücadele ediyoruz. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Ama gerçek şu ki: AKP bu sorunu çözmek istemiyor. Bu zihniyet değişmedikçe 2026 da 2025'ten farklı olmayacak.

25 Kasım, bizim için bir yas günü değil; mücadele günü. Kadınların sesini susturmaya çalışanlara karşı, biz daha çok konuşacağız. Çözümü görmezden gelenlere karşı, biz daha çok çalışacağız. Bu ülkeyi eşitlikle, adaletle, cesaretle kadınlar ayağa kaldıracak."