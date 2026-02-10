Haberler

Görele Belediye Başkanı Dede, tutuklandı

Güncelleme:
Giresun'da sanal medya üzerinden küçük yaştaki bir kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan CHP'li belediye Başkanı Hasbi Dede, savcılığın talimatıyla ikinci kez ifade vermeye çağrıldı.

TUTUKLANDI

Giresun'da sanal medya üzerinden küçük yaşta kıza 'cinsel tacizde bulunduğu' iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla 2'nci kez ifadeye çağrılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Hasan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

