CHP'li Gökçen: 'Nasıl Bir Yönetimdir Ki 16-17 Yaşındaki İnsanların Önce Evine Sonra Okuluna Polis Gönderecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gözaltına alınan 16 yaşındaki lise öğrencisiyle telefonda görüştü. Gökçen, "Nasıl bir yönetimdir ki 16-17 yaşındaki insanların önce evine sonra okuluna polis gönderecek; bir açıklama, artık bir tweet bile değil, artık slogan attığını iddia ederek gözaltına alacak. Sonra da 'güçlüyüz' masalları anlatacak. İşte bu kadar zayıfsınız" açıklamasını yaptı.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, bugün "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan lise öğrencileriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Gözaltına alınan gençlerden biri ile telefonda görüştüğünü belirten Gökçen'in açıklaması şöyle:

"Bugün Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki Eylül ile konuştum. Sabah 09.30'da okullarından alınmışlar, tüm gün bekletilmişler, savcı bundan 2 ay önce katıldığı 8 Mart'ta atılan sloganları sormuş. Gözaltına alınan arkadaşı Bedirhan da 17 yaşında. Nasıl bir yönetimdir ki 16-17 yaşındaki insanların önce evine sonra okuluna polis gönderecek; bir açıklama, artık bir tweet bile değil, artık slogan attığını iddia ederek gözaltına alacak. Sonra da 'güçlüyüz' masalları anlatacak. İşte bu kadar zayıfsınız."