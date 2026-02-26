CHP Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Turan İfadeye Çağrıldı: İmamoğlu Pankartı Asmak Suç Değildir

(ERZİNCAN) - CHP Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Deniz Turan, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun pankartını astığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığını açıkladı.

CHP Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Deniz Turan, Ekrem İmamoğlu'nun pankartını astığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını ve gece saat 01.00 sularında ifadeye çağrıldığını duyurdu. Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanı Adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun pankartını astığım için hakkımda başlatılan soruşturma kapsamında gece saat 01.00 sularında ifadeye çağrıldım. İfadeye gittim, sorulan tüm sorulara açık ve net şekilde cevap verdim. İfade işlemlerimin ardından serbest bırakıldım. Şunun altını net bir şekilde ifade etmek isterim: 15.5 milyon vatandaşımızın oyu ile Cumhurbaşkanı Adayımız olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun pankartını asmak suç değildir."

Bu, demokratik bir ülkede düşünce ve ifade özgürlüğünün en temel göstergelerinden biridir. İnandığımız değerlere sahip çıkmak, halkın iradesine saygı duymak ve demokratik haklarımızı kullanmak en doğal hakkımızdır. Kararlılığımız ve mücadele azmimiz dünden daha güçlü. Süreci hukuk çerçevesinde sonuna kadar takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

