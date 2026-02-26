Haberler

CHP Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Turan İfadeye Çağrıldı: İmamoğlu Pankartı Asmak Suç Değildir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Deniz Turan, Ekrem İmamoğlu'nun pankartını astığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığını duyurdu ve süreci hukuk çerçevesinde takip edeceklerini belirtti.

(ERZİNCAN) - CHP Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Deniz Turan, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun pankartını astığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığını açıkladı.

CHP Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Deniz Turan, Ekrem İmamoğlu'nun pankartını astığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını ve gece saat 01.00 sularında ifadeye çağrıldığını duyurdu. Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanı Adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun pankartını astığım için hakkımda başlatılan soruşturma kapsamında gece saat 01.00 sularında ifadeye çağrıldım. İfadeye gittim, sorulan tüm sorulara açık ve net şekilde cevap verdim. İfade işlemlerimin ardından serbest bırakıldım. Şunun altını net bir şekilde ifade etmek isterim: 15.5 milyon vatandaşımızın oyu ile Cumhurbaşkanı Adayımız olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun pankartını asmak suç değildir."

Bu, demokratik bir ülkede düşünce ve ifade özgürlüğünün en temel göstergelerinden biridir. İnandığımız değerlere sahip çıkmak, halkın iradesine saygı duymak ve demokratik haklarımızı kullanmak en doğal hakkımızdır. Kararlılığımız ve mücadele azmimiz dünden daha güçlü. Süreci hukuk çerçevesinde sonuna kadar takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Uğurcan'dan ima dolu paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos: Oturumdan fotoğraf sızdırıldı, duruşma durdu!

Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos! Oturuma ara verildi
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler