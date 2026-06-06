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CHP'nin Eski İl Kadın Kolları Başkanlarından Özel'e Destek

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CHP'de eski il kadın kolu başkanları, kurultaya ilişkin mutlak butlan kararına tepki göstererek Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı.

(ANKARA) - CHP'de daha önce il kadın kolu başkanlığı görevinde bulunan isimler, CHP kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararına tepki göstererek, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı.

CHP'nin 100 önceki dönem il kadın kolu başkanının ortak yazılı açıklamasında, partiye ilişkin verilen mutlak butlan kararının siyasi partilerin demokratik işleyişine, seçme ve seçilme hakkına, örgüt iradesine ve parti içi demokrasiye aykırı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez kurumları olduğu vurgulanarak, parti organlarının ve yöneticilerinin meşruiyetinin üyeler ile delegelerin özgür iradeleriyle gerçekleştirdikleri seçimlerden kaynaklandığı ifade edildi. Demokratik süreçler sonucunda ortaya çıkan örgüt iradesini yok sayabilecek her türlü müdahalenin demokrasiye, hukuk devleti ilkesine ve siyasal temsil hakkına zarar vereceği kaydedildi.

Eski il kadın kolu başkanları, açıklamalarında, "Partimizin kurultayında örgütümüzün demokratik iradesiyle seçilen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün iradesinin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, CHP'nin yüz yılı aşkın kurumsal birikiminin, demokratik geleneklerinin ve hukuk devleti anlayışının korunması için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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