CHP'li Erol: Bizlere Düşen Görev, Partimizin İçinde Bulunduğu Bu Sıkıntılı Sürecin Doğru Yönetilmesine Katkı Sunmaktır

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti içi tartışmaların yeni gerilimlere yol açmaması gerektiğini belirterek, kurumsal kimliğe sahip çıkılması çağrısı yaptı.

(ELAZIĞ)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Bugün bizlere düşen görev; kişisel ya da siyasi söylemler üzerinden yeni tartışmalar yaratmak değil, CHP'nin kurumsal kimliğine sahip çıkmak ve partimizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı sürecin doğru yönetilmesine katkı sunmaktır" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ İl Örgütü ile parti il başkanlığı binasında bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeler ve izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında sağlanacak uzlaşı süreci üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: ANKA
