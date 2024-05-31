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CHP'li Erhan Adem, Ukrayna'dan ithal edilen etlerin akıbetini sordu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ukrayna'dan ithal edilen ve içinde salmonella bakterisi tespit edildiği iddia edilen etlerin akıbetini sordu. Adem, yaşanan durumun halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, konuya ilişkin Et ve Süt Kurumu'nu açıklama yapmaya davet etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ukrayna'dan ithal edilen ve içinde salmonella bakterisi tespit edildiği iddia edilen etlerin akıbetini sordu. Adem, yaşanan durumun halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, konuya ilişkin Et ve Süt Kurumu'nu açıklama yapmaya davet etti.

Erhan Adem, Ukrayna'dan ithal edilen etlerde solmonella bakterisine rastlandığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Aynı kesimhaneden çıkan 400 ton etin 20 tonunda rastlanan bakterinin bulaşıcı olduğunu vurgulayan Adem, şöyle konuştu:

"Geçen günlerde Ukrayna'dan ithal edilen etlerin bir tırında salmonella bakterisi tespit edilmişti. Peki geriye kalan 380 ton etin atıbeti ne oldu. Bu etlere herhangi bir analiz yapıldı mı, çıkan sonuç nedir? Salmonella bakterisi bulaşık olduğu bilinen bir bakteri. Aynı kesimhanden geldiği bilinen 400 ton ette salmonella bakterisinin çıkmaması olanaksız. Maalesef ithalatçı firma bakteriyi kabul etmiyor. Et ve süt kurumundan bir an önce halkımızı aydınlatmasını bekliyoruz. 400 ton etin tamamına analiz yapıldı mı yapılmadı mı? Çıkan sonuç nedir? Etler şu an nerede bekletiliyor? Bunu lütfen kamuoyu ile paylaşın."

Kaynak: ANKA / Güncel

Et ve Süt Kurumu Erhan Adem Bakteri Ukrayna Sağlık Politika Güncel Haberler

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