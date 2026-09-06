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Erbay: 'CHP'yi kapatmak, milyonların iradesini tasfiye etmektir'

Erbay: 'CHP'yi kapatmak, milyonların iradesini tasfiye etmektir'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, partisinin kapatılması yönündeki söylemlere tepki göstererek, 'CHP kapatılsın demek, milyonların iradesini ve Cumhuriyet'in siyasi hafızasını tasfiye etmektir. Demokraside rakip kapatılmaz, sandıkta yenilir' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, "'CHP kapatılsın' demek, milyonların iradesini ve Cumhuriyet'in siyasi hafızasını tasfiye etmektir. Demokraside rakip kapatılmaz, sandıkta yenilir" ifadelerini kullandı.

Erbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP; Kuva-yi Milliye ruhuyla, savaş meydanlarında kurulan Cumhuriyet'in kurucu partisidir. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 'CHP kapatılsın' demek, milyonların iradesini ve Cumhuriyet'in siyasi hafızasını tasfiye etmektir. Demokraside rakip kapatılmaz, sandıkta yenilir. Sandıkta yenemediğini kapattırmak siyaset değil, vesayettir. Kuva-yi Milliye ruhu ile kurulanı, vesayetle kapatamazsınız."

Kaynak: ANKA
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