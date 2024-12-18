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CHP'li Emir'den Yargıtay'a Katliamla İlgili Sert Soru: Teröristlerin Tahliyesi Hukuk Skandalı mı?

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM bütçe görüşmelerinde 2016'da Atatürk Havaalanı'nda 45 kişinin ölümüne neden olan IŞİD'li teröristlerin Yargıtay tarafından tahliyesinin skandal olduğunu vurguladı ve hukuki süreç hakkında sorular yöneltti.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bütçe görüşmelerinde; "2016 yılında 28 Haziran'da 45 vatandaşımızın Atatürk Havaalanı'nda vahşice öldürüldüğü katliam sonrasında suçlu olan IŞİD'li teröristlerin Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından tahliye edildiğini öğrendik. Bu karar doğru mudur? Eğer bu olay doğruysa tam bir hukuk skandalıdır. Eğer doğru ise bu sürecin özellikle HTŞ ile yapılan görüşmelerle ilişkisi var mıdır? Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne talimat nereden gitmiştir" diye sordu.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 2016 yılında Atatürk Havaalanı'nda 45 vatandaşın ölümüne neden olan IŞİD'lilerin tahliye edildiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Sanıkların müebbet kararının Anayasa Mahkemesi kararını yok sayarak Can Atalay'ın tahliyesini engelleyen Yargıtay 3. Dairesi tarafından bozulduğunu belirten Emir, şu soruları yöneltti:

"2016 yılında 28 Haziran'da 45 vatandaşımızın Atatürk Havaalanı'nda vahşice öldürüldüğü katliam sonrasında suçlu olan IŞİD'li teröristlerin Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından tahliye edildiğini öğrendik. Bu karar doğru mudur? Eğer bu olay doğruysa tam bir hukuk skandalıdır. Konu Yargıtay 3. Ceza Dairesi olunca bizim de aklımıza birçok soru geliyor. Eğer doğru ise bu sürecin özellikle HTŞ ile yapılan görüşmelerle ilişkisi var mıdır? Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne talimat nereden gitmiştir? Çünkü 45 vatandaşımız kameraların gözü önünde IŞİD'li teröristlerce katledildi. Bu kişilerin şu ana kadar ki 46 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası kaldırıldığı gibi, yattıkları tutukluluk süresi de cezadan sayılıyor ve tahliyelerine karar veriliyor. Bu kabul edilemez. Bu El Nusra'ya, El Kaide'ye, IŞİD'e de müsahamadır. Acilen izahat bekliyoruz. "

CHP'li Emir'den Yargıtay'a Katliamla İlgili Sert Soru: Teröristlerin Tahliyesi Hukuk Skandalı mı?
Kaynak: ANKA / Güncel
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