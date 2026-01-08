Haberler

CHP'li Emir: Enerji Rantını, Milletin Can Suyuna Tercih Ettiniz

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara'da yaşanan su kesintileriyle ilgili iktidarı eleştirerek, enerji rantını halkın su ihtiyacının önünde tuttuğunu savundu ve Ankara halkına bir tuzak kurulduğunu ifade etti.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara'da yaşanan su kesintilerine ilişkin iktidara tepki göstererek, "Büyükşehirlere su getirmek DSİ'nin görevidir. ASKİ, Koyunbaba Barajı'ndan su istedi, 'Tarımsal sulama' dediniz vermediniz. Kesikköprü'den istedi, ' Enerji üretiyoruz' dediniz vermediniz. Enerji rantını, milletin can suyuna tercih ettiniz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara'da yaşanan su kesintilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Emir konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

" Ankara'da 'su krizi' yaygarası koparan iktidar trolleri ve medyası iyi okusun. Ortada bir 'beceriksizlik' değil, iktidarın DSİ eliyle Ankara halkına kurduğu bir kumpas ve yaşamsal bir tuzak var.

"Gerede'den gelen su miktarı sıfır metreküp"

Millete yıllarca 'Gerede Tüneli ile Ankara'nın 2050'ye kadar su sorunu olmayacak' masalını anlattınız. Sonuç? 21 Mayıs-11 Ekim arası Gerede'den gelen su miktarı sıfır metreküp.

"Enerji rantını, milletin can suyuna tercih ettiniz"

Büyükşehirlere su getirmek DSİ'nin görevidir. ASKİ, Koyunbaba Barajı'ndan su istedi, 'Tarımsal sulama' dediniz vermediniz. Kesikköprü'den istedi, 'Enerji üretiyoruz' dediniz vermediniz. Enerji rantını, milletin can suyuna tercih ettiniz.

Siz köstek olurken Mansur Yavaş ne yaptı? Çamlıdere hattını kendi bütçesiyle yaptı. Barajların dibindeki suyu almak için yüzer pompalar kurdu. Polatlı'ya su getirdi; dış finansman buldu. Sizin ihmalinize rağmen Ankara'yı susuz bırakmamak için büyük çaba harcıyor. Gölge etmeyin, engel olmayın, kanunun size yüklediği görevi yapın."

