CHP'li Emir'den Grevdeki Öğretmenlere Destek: "Bakan Yusuf Tekin Açıkça 'Grev Kırıcılığı' Yapıyor"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özel İtalyan Lisesi'ndeki öğretmenlerin grevinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın grev kırıcılığı yaptığını belirterek, bakanlık ve İtalyan yetkililere çağrıda bulundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özel İtalyan Lisesi'ndeki öğretmenlerin grevine ilişkin, "Öğretmenini koruması gereken Milli Eğitim Bakanlığı, grevdeki öğretmenlerin yerine atama yaparak sürece müdahil oluyor. Bakan Yusuf Tekin bu yasa dışı hamlesiyle açıkça 'grev kırıcılığı' yapıyor. MEB bu grev kırıcılık ayıbından vazgeçmeli, İtalyan yetkililer Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun, güvenceli toplu sözleşmeyi hemen imzalamalıdır" açıklamasını yaptı.

"Eşit işe eşit ücret" istemiyle Özel İtalyan Lisesi'nde greve başlayan Tez-Koop-İş Sendikası üyesi öğretmenler, grevin 80'inci gününde CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'i ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "grev kırıcılığı" yaptığını söyledi."

"Öğretmenlerimiz yalnız ve sahipsiz değildir"

Emir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Özel İtalyan Lisesi'nde hak arayana ceza, grev kırıcılığa destek. İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde 14 öğretmenimiz yasal sendikal haklarını kullanarak greve çıktı. İtalyan öğretmenler 3 farklı sendikada rahatça faaliyet gösterirken, Türk öğretmenlerin kendi ülkesinde sendikalaşması fiilen engelleniyor. İtalyan yetkililer resmi toplu sözleşmeyi imzalamayı reddedip süreci oyalıyor."

Asıl skandal ise MEB cephesinde. Öğretmenini koruması gereken Milli Eğitim Bakanlığı, grevdeki öğretmenlerin yerine atama yaparak sürece müdahil oluyor. Bakan Yusuf Tekin bu yasa dışı hamlesiyle açıkça 'grev kırıcılığı' yapıyor. Bu yaklaşım, bakanlık eliyle sendikal örgütlenmenin ve hak arama iradesinin kırılması demektir. Üstelik öğretmenlerimiz, bitmek üzere olan sözleşmeleri üzerinden açıkça işsizlikle tehdit ediliyor. Buradan açık çağrımızdır: Türk öğretmenlerin emeğini yok sayan bu tabloya derhal son verin. MEB bu grev kırıcılık ayıbından vazgeçmeli, İtalyan yetkililer Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun, güvenceli toplu sözleşmeyi hemen imzalamalıdır. Öğretmenlerimiz yalnız ve sahipsiz değildir."

Kaynak: ANKA
