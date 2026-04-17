Murat Emir: Türkiye Cumhuriyeti Kimsenin Monarşi Laboratuvarı Değildir

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti kimsenin monarşi laboratuvarı değildir. Biz bu sözlerin sahiplerinin bu rüyalarını yüz yıl önce kabusa çevirmiş bir milletiz. Haddini aşan Tom Barrack derhal 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendini müstemleke valisi sanan Tom Barrack, Antalya Demokrasi Forumunda 'Ortadoğu'da sadece monarşiler işe yarıyor, demokrasi başarısız' diyerek Türkiye'ye de alenen monarşi gömleği biçiyor. Üstelik Erdoğan, bu küstah sözler sarf edilirken orada. Türkiye Cumhuriyeti kimsenin monarşi laboratuvarı değildir. Biz bu sözlerin sahiplerinin bu rüyalarını yüz yıl önce kabusa çevirmiş bir milletiz. Haddini aşan Tom Barrack derhal 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir. Buna itiraz edilmeyen her dakikayı iktidarın bu plana teslimiyeti olarak kabul edeceğiz" ifadesini kullandı.

