CHP'li Dinçer: "Her 3 Evlilikten 1'i Boşanmayla Sonuçlanıyor. Mutfaktaki Yangın Büyüdükçe Evin İçindeki Huzur da Kaçıyor"

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, TÜİK'in 2025 evlenme ve boşanma verilerini değerlendirerek, "Ülkede insanlar artık sadece geçinmekte zorlanmıyor; aile kurmak ve aileyi ayakta tutmak da giderek ağır bir yük haline geliyor. Evlilikler azalıyor, boşanma sayıları artıyor. Bu tabloyu görmezden gelmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, TÜİK'in 2025 evlenme ve boşanma verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2024'te 569 bin 983 olan evlenen çift sayısının 2025'te 552 bin 237'ye gerilediğini belirten Dinçer, "Bu düşüşün arkasında ekonomik koşullar belirleyici niteliktedir. Gençler düğün masrafını, ev kurma maliyetini, kirayı, temel ihtiyaçları karşılayamaz hale geldi. Bir ev kurmanın maliyeti ortadadır. Kira, eşya, düğün, takı… Gençler 'nasıl altından kalkacağız' diye düşünüyor. Bu yüzden evlilikler azalıyor. İktidar yıllardır pembe tablolar çiziyor ama gerçekte hayat bambaşka" dedi.

"Mutfaktaki yangın ailelerin huzurunu kaçırıyor"

Boşanma istatistiklerine dikkati çeken Dinçer, "2024 yılında 188 bin 963 olan boşanan çift sayısı 2025'te 193 bin 793'e kadar yükseldi. Yani bugün her 3 evlilikten 1'i sonlanıyor. Bu, 'aile değerleri' nutuklarıyla çözülecek bir mesele değil; bu, doğrudan ekmek kavgası meselesidir. Evlilik sayısı azalırken boşanmanın artması tesadüf değildir. Mutfaktaki yangın büyüdükçe evin içindeki huzur da kaçıyor. Bu şartlarda aile içi tartışmalar, stres, çaresizlik artıyor; sonuçta en çok da yuvalar yıkılıyor. Bu tablo, mevcut iktidarın sosyoekonomik politikalarının toplumun en küçük birimi olan aileyi doğrudan sarstığını bizlere gösteriyor. Ülkede insanlar artık sadece geçinmekte zorlanmıyor; aile kurmak ve aileyi ayakta tutmak da giderek ağır bir yük haline geliyor. Evlilikler azalıyor, boşanma sayıları artıyor. Bu tabloyu görmezden gelmek mümkün değil" dedi.

"3 çocuk hayal"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk çağrısını hatırlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Gençler gerçekliklerin farkında. Her geçen yıl evlilik yaşı giderek artıyor. 2025 yılı verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'e, kadınlarda 26'ya kadar çıkmış durumdadır. Evliliğin gecikmesi çocuk sayısını da etkilemektedir. Ortalama ilk evlenme yaşı her geçen yıl yükselmektedir. Çünkü gençler önce iş bulmaya, borç kapatmaya, ev tutmaya çalışıyor. Evlilik gecikince çocuk planı da gecikiyor, çocuk sayısı da düşüyor. Türkiye'de çocuk yapma hızı giderek azalıyor; bunun nedeni keyfiyet veya gençlerin istememesi değil, geçinememesidir."

Kaynak: ANKA