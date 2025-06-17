CHP'li Demir, Hacettepe Üniversitesindeki Öğrenci Yurtlarının Boşaltılmasını Meclis Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde öğrencilerin yurtlardan çıkarılmalarını Meclis gündemine taşıdı. "Üniversite yönetimi, çözüm üretmeden öğrencileri ortada bırakıyor. Sıhhiye'deki yurtlar öneriliyor ancak hem kapasite yetersiz hem de Beytepe'ye uzak. Öğrenciler yaz boyunca ulaşımda sürünmek zorunda bırakılıyor" diyen Demir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Yaz dönemine özel kampüs içi barınma planları mevcut mudur? Yoksa bu konuda bir çalışma yapılmamasının gerekçesi nedir" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Hacettepe Üniversitesi'nin yaz döneminde öğrencileri yurtlardan çıkarılmasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Demir, şunları kaydetti:

"Üniversite yönetiminin böyle bir dönemde öğrencileri zorla yurtlardan çıkararak sokağa atması vicdansızlıktır. Bir yandan bütünleme sınavlarına hazırlanan öğrenciler, bir yandan da barınacak yer bulma telaşıyla uğraşıyor. Üniversite yönetimi, çözüm üretmeden öğrencileri ortada bırakıyor. Sıhhiye'deki yurtlar öneriliyor ancak hem kapasite yetersiz hem de Beytepe'ye uzak. Öğrenciler yaz boyunca ulaşımda sürünmek zorunda bırakılıyor."

"Öğrenci yurtlarının boşaltılma gerekçesi nedir"

Demir, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ndeki öğrenci yurtlarının boşaltılma gerekçesi nedir?

Bütünleme sınavlarının 30 Haziran'da başlayacağı göz önüne alındığında, mağduriyet yaşayan öğrenciler için ne gibi önlemler alınacaktır?

Bütünleme sınavlarına girecek veya yaz stajı yapacak öğrencilerin barınma sorununa ilişkin ne tür çalışmalar yürütülmektedir?

Yaz dönemine özel kampüs içi barınma planları mevcut mudur? Yoksa bu konuda bir çalışma yapılmamasının gerekçesi nedir?

Sıhhiye Yurtları önerilmesine rağmen hem kapasite yetersizliği hem de kampüsler arası uzaklık nedeniyle çözüm oluşturmadığı ortadadır. Bu şartlarda Beytepe Yurtları'nın tekrar açılması planlanmakta mıdır?"