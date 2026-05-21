CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Gül Çiftci: "Saraya, Yargısına, Kurdukları Kara Düzene Boyun Eğmeyiz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararına sosyal medyadan tepki göstererek, 'Saraya, yargısına, kurdukları kara düzene boyun eğmeyiz' dedi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, "Saraya, yargısına, kurdukları kara düzene boyun eğmeyiz" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, partimizin tüm seçilmiş kurulları görevinin başındadır. Saraya, yargısına, kurdukları kara düzene boyun eğmeyiz."
Kaynak: ANKA